Израильтянка победила на молодежном Чемпионате Европы по парусному спорту

Председатель Парусной ассоциации заявил: «Это выдающееся достижение для Какон, показавшей стабильность на соревновании при меняющемся ветре. Я желаю ей проявить эту способность и на следующих соревнованиях».

Молодежный чемпионат Европы (яхтсмены до 21 года) в классе Laser Radial ( EurILCA Under 21 European Championships) завершился вчера после 6 фантастических дней соревнований. Он проходил во Франции.

Израильтянка Шай Какон стала чемпионкой, захватив лидерство после четвертого дня турнира.

В конце последней гонки Какон долгие минуты держала израильский флаг, сидя в лодке. «На протяжении всего соревнования я чувствовала, что на этот раз это мой момент. Хотя мне удавалось поддерживать высокий уровень и стабильность на протяжении всех дней, в парусном спорте все могло повернуться против тебя в одно мгновение, поэтому давление было на меня до последней минуты», — сказала Какон.

Председатель Парусной ассоциации заявил: «Выдающееся достижение для Какон, показавшей стабильность на этом соревновании при меняющемся ветре. Я желаю ей проявить эту способность и на следующих соревнованиях».

19-летняя Шай Какон участвовала также на Токийской олимпиаде. Там она заняла 30-е место.

Ранее Курсор писал, что израильская команда Israel-Premier Tech победила на велотуре в Турции.

Еще Курсор сообщал, что израильская теннисистка уступила россиянке в финале турнира в Претории.