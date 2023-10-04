Израильтянка требует миллион шекелей компенсации из-за смерти сына

Мужчине скончался после получения пятой прививки от коронавируса.

Семья израильтянина Моше Угора, скончавшегося в январе после получения пятой прививки от COVID-19 в филиале больничной кассы "Клалит в Нес-Ционе", подала в суд.

Об этом пишет "Детали".

Как пишет Моше Угор страдал от диабета и регулярно обслуживался семейным врачом. Перед пятой прививкой от коронавируса ему было сделано уже четыре прививки, однако пациент все равно заразился COVID-19. После получения рекомендации от семейного доктора повременить с пятой прививкой, Угор проигнорировал ее и все же решился на вакцинацию.

Сразу после получения прививки Моше Угор почувствовал учащенное сердцебиение. Вскоре его отпустили домой, но через некоторое время он вернулся в медицинский центр, поскольку его состояние ухудшилось. Угор потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Врачи сделали искусственное дыхание, однако мужчина скончался в филиале больничной кассы.

Как пишут СМИ, патологоанатомическое заключение, опубликованное через девять месяцев после смерти Моше Угора, подтвердило наличие связи между его вакцинацией и развитием воспаления сердечной мышцы, что, вероятно, стало причиной его смерти. В результате этого матерью Моше было предъявлено требование о компенсации в размере 1 миллиона шекелей со стороны государства в соответствии с израильским законом о жертвах вакцинации. Судебное разбирательство по этому делу ожидается.

"Министерство выражает искреннее сожаление в связи со смертью Моше. Миокардит — редкий диагноз, независимо от того, возникает ли он без вакцинации или после вакцинации. Обычно это легкое заболевание. Вероятность возникновения миокардита после заболевания коронавирусом в 3,4 раза выше, чем риск развития миокардита после вакцинации", - говорится в заявлении минздрава.

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