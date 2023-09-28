69-летний мужчина заявил, что стал инвалидом после после получения трех вакцин от COVID-19.

69-летний мужчина предъявил иск государству на миллион шекелей после того, как, по его словам, у него возникла инвалидность после того, как он получил три вакцины от COVID-19. Он сказал, что его состояние ухудшалось после каждой прививки.

Об этом пишет Walla!

«Это здоровый мужчина, женатый и отец двоих детей, владеющий бизнесом, который до тех пор, пока ему не были сделаны прививки, функционировал без проблем», — говорит адвокат Авраами Йом Тов, представляющая его интересы в иске против государства.

По словам адвоката, после того, как истец получил первую дозу вакцины, он начал ощущать боли по всему телу, боли, которые прошли через несколько дней. После второй дозы вакцины, согласно медицинскому заключению, приложенному к иску, истец снова почувствовал боли во всем теле, но на этот раз их интенсивность была выше. В течение двух дней он не мог, по его словам, встать с кровати.

Как сообщает адвокат, истец получил третью вакцину, несмотря на его серьезные опасения, только потому, что он опасался, что отсутствие документа о третьей дозе повредит его способности работать и передвигаться. После третьей дозы истец начал испытывать сильную боль во всех частях тела и описал ощущение напряжения в мышцах. Утверждается, что в течение нескольких дней он оставался в постели, не в силах пошевелиться, и даже когда он пытался передвигаться, у него хромала правая нога и возникала сильная боль.

По словам его адвоката, по сей день, спустя более трех лет после получения третьей вакцины, истец страдает от серьезных физических ограничений, и все лечение и лекарства, которые он получал до сих пор, включая медицинский каннабис, не принесли облегчения его болезни.

Юрист отмечает, что внедрение вакцины против вируса для широкого применения произошло исключительно быстро и в чрезвычайных условиях. «Этот процесс значительно снизил способность адекватно идентифицировать совокупность случаев, которые неадекватно отреагировали на вакцину. Уже сегодня ясно, что количество побочных эффектов, сообщаемых после вакцин против короны, время от времени увеличивается, а также их тяжесть», — заявила адвокат. По ее словам, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем картина ущерба от вакцин против COVID-19 станет полностью ясной.

"К сожалению, несмотря на заявленную цель закона, большинство исков отклоняются комитетом на том основании, что между вакцинацией и инвалидностью нет причинно-следственной связи", - заявила адвокат Авраами Йом Тов.