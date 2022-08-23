Израильтянка в консервах «Тами» обнаружила отвратительную находку

Женщина решила приготовить ужин из консервированных овощей, принадлежащих компании «Тами», но ужаснулась, увидев, что внутри банки.

Израильтяне стали все чаще находить в упаковках полуфабрикатов неприятные «сюрпризы» в виде частей животных и пресмыкающихся. Сегодня, 23 августа, стало известно еще об одном похожем инциденте.

Об этом сообщает «12 канал».

Жительница Ноф а-Галиль купила в магазине банку консервированных овощей, принадлежащих компании «Тами». Вечером она решила приготовить ужин, открыла продукт и обнаружила внутри длинный мышиный хвост.

Возмущенная женщина позвонила в компанию и сообщила об отвратительной находке. Сотрудница отдела обслуживания попросила, чтобы покупательница прислала ей подтверждающие фотографии, и на этом контакты оборвались. Из компании женщине не перезвонили, не предложили компенсацию и возврат товара.

Канал подал в компанию запрос, на который получил ответ, что жалобу жительницы Ноф а-Галиль собираются проверить.

אפונה וגזר ישבו במקרר — יחד עם זנב עכבר: זה מה שאיתרה לקוחה בקופסת השימורים שרכשהhttps://t.co/JAR0IRkwbg@sapirlipkin pic.twitter.com/zoP5m6DR7m — החדשות — N12 (@N12News) August 23, 2022

«Курсор» писал ранее, что министерству здравоохранения Израиля поступила жалоба от покупателя, который нашел кусок пресмыкающегося в пакете с замороженной фасолью, принадлежащей компании Sunfrost.

Еще мы писали, что компания Sunfrost, принадлежащая Tnuva — крупнейшему производителю продуктов, отзывает партию замороженной стручковой фасоли из продажи. В продукции нашли мышиную голову.