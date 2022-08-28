Израильтянка завоевала золото на этапе Кубка вызова в Румынии

16:17, Сегодня
Новости Израиля, Спорт
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Фото: pixabay.com

После завоевания вчера вечером бронзовой медали израильская гимнастка Дарья Атаманова стала победительницей в упражнениях с мячом.

Команда Израиля по художественной гимнастике принимает участие на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Сегодня, 28 августа, израильская гимнастка Дарья Атаманова стала победительницей в упражнениях с мячом.

 

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Допис, поширений איגוד ההתעמלות בישראל (@israelgymfed)

Кроме того, в упражнении «Пять мячей» сборная Израиля завоевала сегодня серебряную медаль.

 

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Допис, поширений איגוד ההתעמלות בישראל (@israelgymfed)

Напомним, что вчера Дарья Атаманова заняла третье место в индивидуальном многоборье, получив бронзу.

 

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Допис, поширений איגוד ההתעמלות בישראל (@israelgymfed)

Как ранее писал Курсор, Натан Леви, единственный израильтянин, участвующий в Ultimate Fighting Championship (UFC), сказал в интервью на этой неделе, что евреям важно научиться защищать себя, и призвал поддержать переживших Холокост.

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Автор материала:
Ирен Давид
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