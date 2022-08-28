Израильтянка завоевала золото на этапе Кубка вызова в Румынии

После завоевания вчера вечером бронзовой медали израильская гимнастка Дарья Атаманова стала победительницей в упражнениях с мячом.

Команда Израиля по художественной гимнастике принимает участие на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Сегодня, 28 августа, израильская гимнастка Дарья Атаманова стала победительницей в упражнениях с мячом.

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Кроме того, в упражнении «Пять мячей» сборная Израиля завоевала сегодня серебряную медаль.

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Напомним, что вчера Дарья Атаманова заняла третье место в индивидуальном многоборье, получив бронзу.

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Как ранее писал Курсор, Натан Леви, единственный израильтянин, участвующий в Ultimate Fighting Championship (UFC), сказал в интервью на этой неделе, что евреям важно научиться защищать себя, и призвал поддержать переживших Холокост.