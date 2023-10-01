Израильтянке продали халу с шокирующим «сюрпризом»

Женщина купила халу в ближайшей пекарне и была поражена сторонним «ингредиентом».

Женщина с юга страны пошла в пекарню в своем районе, чтобы купить халу, но когда она вернулась домой, ее ждал неприятный сюрприз.

47-летняя жительница Ашкелона рассказала о тошнотворном инциденте, произошедшем с ней в минувшую пятницу, в группе Facebook, в которой насчитывается около 502 тысяч участников. Позже с ней связалась газета «Maariv».

«Я купила халу в пекарне рядом с домом, в месте, где покупаю регулярно. Когда пошла резать халу, я увидела что-то черное внизу. Я привыкла видеть, что дно время от времени подгорает, поэтому не сразу поняла, что это», — сказала она изданию.

Через мгновение женщина поняла, что это таракан, который, видимо, был на противне и прилип к тесту. Он испекся вместе с купленной ею халой.

Смотрите фото здесь.

Если вы обнаружили таракана в упаковке с купленным хлебом или любым другим продуктом, вам следует предпринять следующие шаги:

1. Сохраните доказательства. Не выбрасывайте хлеб и упаковку. Важно сохранить как можно больше доказательств, чтобы иметь возможность подтвердить вашу жалобу.

2. Свяжитесь с магазином. Обратитесь в магазин, в котором вы купили хлеб. Сообщите им о проблеме и предоставьте им информацию о продукте, номере партии и дате покупки.

3. Запишите данные. Запишите дату покупки, номер упаковки и любую другую информацию, которая может пригодиться при обращении в магазин.

4. Соберите доказательства. Если у вас есть возможность, сфотографируйте таракана и упаковку. Это также может быть полезным доказательством.

5. Заведите жалобу. Если магазин не реагирует на вашу жалобу или не предлагает адекватное решение, вы можете обратиться в организации по защите прав потребителей или к местным органам здравоохранения.

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