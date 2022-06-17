Израильские гимнастки завоевали еще две золотые медали на чемпионате Европы

Второй день соревнований на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Тель-Авиве, завершился тремя медалями для израильской делегации.

15 июня в Тель-Авиве стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Вчера вечером комплект наград был разыгран в отдельных упражнениях юниорского первенства, и наши гимнастки порадовали тремя медалями, включая двойное золото.

В упражнениях с обручем победила спортсменка из Болгарии, а израильтянка Алона Таль Франко выиграла бронзу.

В упражнениях с мячом золото заслуженно досталось израильтянке Мишель Муниц. Ее сестра тоже стала чемпионкой, но в упражнениях с булавами.

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Напомним, что в день открытия чемпионата наша команда завоевала золотую медаль в юниорском командном первенстве.

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Курсор также сообщал, что раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.