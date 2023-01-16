Израильтянок задержали в аэропорту с наркотиками на миллионы шекелей

В настоящее время все подозреваемые находятся под арестом.

В аэропорту им. Бен-Гурион полиция задержала четырех израильтянок, перевозивших 15 килограммов кокаина и кетамина, стоимость которых оценивается в миллионы шекелей.

Молодые женщины прибыли из Германии и вызвали подозрение у сотрудников полиции, дежуривших в аэропорту. Они проследили за ними с момента выхода из самолета до получения багажа. В их чемоданах во время проверки были обнаружены запрещенные вещества, спрятанные в бутылках из-под шампуня и коробках с биологическими добавками. Наркотики полиция передала в лабораторию для дальнейшего изучения.

Еще одну подозреваемую вместе с мужем задержали за пределами аэропорта вместе с мужем и еще одним подозреваемым, который пытался избавиться от кокаина.

На данный момент все находятся под арестом, сегодня, 16 января, их доставят в суд, чтобы продлить срок содержания под стражей. Полиция продолжает расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в аэропорту Бен-Гурион сотрудники полиции пресекли попытку контрабанды «наркотика изнасилования». Было изъято 44 флакона с GBL.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.

Напомним, на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью.