Солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду огромной партии наркотиков

16:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Запрещенные наркотические средства были переданы полиции.

Во вторник, 3 января, силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Инцидент произошел на юге страны. Военные выявили ряд подозреваемых, которые пытались провести наркотические вещества. Их попытка была пресечена. ЦАХАЛ конфисковал у них 40 кг груза.  Запрещенные наркотические средства были переданы полиции для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.

Напомним,  сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.

Читайте также, израильские военные пресекли очередную попытку контрабанды запрещенных веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта. Бойцы задержали его и изъяли около 22 кг наркотиков.  

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