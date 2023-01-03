Солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду огромной партии наркотиков

Во вторник, 3 января, силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Инцидент произошел на юге страны. Военные выявили ряд подозреваемых, которые пытались провести наркотические вещества. Их попытка была пресечена. ЦАХАЛ конфисковал у них 40 кг груза. Запрещенные наркотические средства были переданы полиции для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.