Солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду огромной партии наркотиков

Во вторник, 3 января, силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Инцидент произошел на юге страны. Военные выявили ряд подозреваемых, которые пытались провести наркотические вещества. Их попытка была пресечена. ЦАХАЛ конфисковал у них 40 кг груза. Запрещенные наркотические средства были переданы полиции для дальнейшего расследования.
«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.
Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.
Напомним, сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.
Читайте также, израильские военные пресекли очередную попытку контрабанды запрещенных веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта. Бойцы задержали его и изъяли около 22 кг наркотиков.