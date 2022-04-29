Очевидцы рассказали об издевательствах россиян в Мариуполе: забирают детей и камнем сдирают тату

Российские оккупанты придумывают разнообразные пытки в фильтрационных лагерях для украинцев, у них отбирают детей и арестовывают даже из-за мест работы родственников.

Солдаты рф* создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в россию. Кроме того, они подвергают гражданское население разнообразным пыткам.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, украинских госслужащих там бросают за решетку из-за их места работы. Более того, наказывают даже родственников таких людей. Мэр рассказал, что в фильтрационный лагерь попали супруги с двухлетним ребенком и оккупанты, узнав, что уже взрослая дочь этих людей работает на государственной службе, решили забрать ребенка. Они заявили, что делают это для того, чтобы еще одну нацистку воспитали.

Методы издевательств россияне используют разнообразные: и психологические, и физические. Особенно в отношении мужчин, которые имеют хоть какие-то татуировки на теле.

Если им татуировки кажутся похожими на, как они считают, националистические символы, они дают парню камешек и говорят: стирай. И он стирает с кожи эти татуировки, а русские смеются.

«Это происходит в Мариуполе, в 21 веке», — утверждает городской голова.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!