Известный израильский певец Авив Гефен извинился перед поселенцами

«Я повзрослел и хочу попросить у вас прощения», — с извинениями за свои антирелигиозные взгляды в прошлом перед жителями Бейт-Эля выступил певец Авив Гефен.

Известный израильский певец Авив Гефен попросил прощения у еврейских поселенцев в вязаной кипе. 30 лет назад мы бы в это не поверили, так как у певца были крайне-левые и антирелигиозные взгляды.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Но сегодня вечером певец впервые появился в поселке Бейт-Эль и начал своё выступление с извинений за свои слова в прошлом: «Оказаться здесь сегодня — это то, о чем я и мечтать не мог много лет назад. Нас разлучили по разным причинам. Я хотел угодить своей аудитории, и говорил неугодные вещи по неведению. Я повзрослел и хочу попросить у вас прощения. Я многому научился, и я здесь из любви».

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