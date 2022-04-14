Известный миллиардер из Азербайджана получил гражданство Израиля

Российский предприниматель азербайджанского происхождения Год Нисанов получил гражданство Израиля. Состояние бизнесмена оценивается в три миллиарда долларов.

Миллиардер Год Нисанов получил гражданство Израиля и репатриировался в Израиль.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Год Нисанов родился в Азербайджане. Он является российским предпринимателем и председателем совета директоров компании «Киевская площадь», его состояние оценивается в $3.4 млрд (2021).

Кроме него за последние 2 месяца в Израиле замечены: Моргенштерн (Алишер), Максим Кац, Сергей Капков, Ксения Собчак, Иван Ургант, Алексей Кудрин, Александр Невзоров, Илья Варламов, Максим Виторган, Джиган, Семен Слепаков, Михаил Прохоров, Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Курсор ранее писал, что у Андрея Макаревича в Израиле родился сын. Еще в 2019 году известный российский музыкальный исполнитель женился на израильтянке. Журналистка Эйнат Кляйн стала его четвертой женой.

Кроме того, стало известно, куда сбежали Пугачева и Галкин. Популярная звездная пара Пугачева-Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной и, видимо, сейчас находятся вместе со своими детьми в Израиле.