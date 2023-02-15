Известный ортодоксальный журналист совершил каминг-аут

Ортодоксальный журналист самой популярной новостной сети страны — 12-го канала- Яир Шерки заявил, что он гей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я люблю людей, и я люблю Бога, и это не противоречит и не ново», — написал Шерки в посте на Facebook, который быстро собрал тысячи лайков и репостов.

Шерки вырос в религиозной общине в иерусалимском районе Кирьят-Моше, где его отец, Ори, является местным раввином, а также читает лекции в известной иешиве Махон Меир. Он служил в армии репортером по религиозным вопросам на Армейском радио и был нанят на ту же должность на 12-м канале вскоре после увольнения в 2014 году.

«Я дрожу, когда пишу эти слова», — написал он в посте и признал, что за предыдущее десятилетие много раз хотел выступить, но все время откладывал это.

«Но сейчас мне 30 лет, и я пишу не потому, что есть силы писать, а потому, что нет сил молчать. [Но я также пишу] для своего сына, который еще не пришел в этот мир», — продолжил Шерки.

Он объяснил, что решил обнародовать то, что считал «личным делом», потому что не хотел «жить в тени» и хотел «вернуться домой к своей семье и жить правдой». Шерки осознал очевидный конфликт между своей сексуальностью и религиозными убеждениями и сказал: «Я всеми способами пытаюсь примирить это противоречие внутри себя».

Тем не менее, он дал отпор тем, кто мог сомневаться в его намерениях, написав, что «это не тенденция и не политическое заявление: это просто то, кто я есть.

«Не знаю, можно ли назвать это личностью. Просто еще один элемент того, кто я есть и кем я был с того дня, как я стал самим собой», — заявил он.

Шерки сказал, что все еще чувствует себя частью религиозной общины, в которой вырос, и настаивает на том, что его убеждения не изменились.

«Однако они сформировались с годами наряду с сомнениями и из этой трудности, которая требует иного взгляда на веру, истину и сложность. Я знаю, что эта правда, которой я поделилась здесь, огорчает дорогих мне людей, которых я очень люблю и которые любят меня [тоже]. Надеюсь, ты найдешь то место в своей душе, которое позволит тебе нормально это обсудить», — написал Шерки.

Он выразил надежду, что те, кому эта новость бросила вызов, поймут, что он решил выступить «после глубоких размышлений и размышлений». Он, признавая, что его главное сожаление было о том времени, которое потребовалось ему, чтобы прийти к такому пониманию относительно сам.

Пост быстро стал вирусным, и политики всего политического спектра выразили свою любовь и признательность за слова Шерки. Среди них были депутаты от партий «Ликуд», «Еш Атид», «Исраэль Бейтену», «Национальное единство» и «Авода». Даже пара депутатов от ультраправой религиозной партии «Оцма Иехудит» отреагировали на пост Шерки смайликами-сердечками.

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