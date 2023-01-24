Школьный скандал с трансгендерным ребенком: обнародовано решение Минобразования

Раввин Яаков Ариэль, бывший главный раввин города Рамат-Ган и старший раввин религиозно-сионистского движения, поблагодарил государственного инспектора государственных религиозных школ при Министерстве образования за решение исключить «трансгендерного мальчика» (девочка, которая годами одевалась как мальчик), из школы в Гиват-Шмуэле.

Об этом сообщает INN.

История с «трансгендерным мальчиком» впервые разразилась в начале текущего учебного года, когда родители одноклассников были потрясены, обнаружив, что среди мальчиков-третьеклассников был один, родившийся девочкой. Кроме того, даже учителя не знали, что ребенок, которого теперь называют «транс-мальчиком», на самом деле был девочкой.

Директор школы знала об этом несколько лет, но предпочла сохранить это в секрете. Кроме того, чиновники Министерства образования в отделе, занимающемся государственно-религиозным образованием, также знали о ребенке и держали это в секрете.

Призывы решить эту проблему месяцами оставались без внимания, а муниципалитет отказывался удовлетворять просьбы родителей других детей в классе о переводе их сыновей в другие местные школы. Но после ханукальных каникул родители забрали большинство мальчиков из класса и записали их в новый частный класс, который находился за пределами школы. Были собраны средства для оплаты труда учителей, и многие известные раввины приезжали, чтобы проводить собственные занятия.

Теперь, после решения министерства исключить девочку из класса мальчиков, раввин Ариэль потребовал, чтобы частный класс не распускался немедленно, так как, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы решение было реализовано. Родители отказываются возвращать своих сыновей в их обычный класс, пока «транс-мальчик» не уйдет.

Сообщается, что семья ребенка объявила, что будет обжаловать решение, которое было «принято без их согласия или сотрудничества».

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