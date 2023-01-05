Лапид предупреждает о разрушении «конституционной структуры» Израиля

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил о разрушении правительственной структуры Израиля после того, как новый министр юстиции Ярив Левин представил предложение о пересмотре судебной системы страны.

Тем временем законодатели коалиции высоко оценили заявление Левина, заявив, что реформы необходимы для восстановления доверия общества к судам и создания более сбалансированных отношений между тремя ветвями власти.

Изменения, изложенные Левиным на пресс-конференции в Кнессете, резко ограничат полномочия Высшего суда справедливости, дадут правительству контроль над комитетом по отбору судей и значительно ограничат полномочия государственных юрисконсультов. Левин является членом партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Критики предупреждают, что запланированные шаги лишат судей роли сдерживателя власти правящего большинства. Сторонники утверждают, что решения суда об отмене законодательства или решения правительства подрывают волю израильских избирателей.

«То, что представил Ярив Левин, — это не правовая реформа, а угроза. Они угрожают разрушить всю конституционную структуру Государства Израиль. В день, когда мы вернемся к власти, все эти изменения будут отменены. Судьи не будут выбираться коррумпированными политиками, которые хотят, чтобы они закрыли свои дела. Мы будем бороться со всем этим безумием изо всех сил. Но даже если это пройдет, это еще не конец. Мы продолжим бороться, мы вернемся, мы все отменим», — сказал Лапид.

Левин объявил об этих предложениях за день до того, как Высокий суд должен провести слушание петиций с требованием отменить назначение лидера ШАС Арье Дери министром внутренних дел и здравоохранения из-за его недавнего осуждения за налоговое мошенничество. Утренние слушания в четверг теперь будут проходить в тени заявленных планов коалиции по ограничению полномочий суда по свержению правительства.

«Как банда преступников, за день до слушания в Высоком суде по закону Дери правительство выложило на стол заряженное ружье», — заявил Лапид.

Другие депутаты от оппозиции также раскритиковали Нетаниягу и правительство за предложения.

Депутат Кнессета от партии «Национальное единство» Гидеон Саар, который до прошлой недели занимал место Левина на посту министра юстиции, заявил, что план Левина по ограничению полномочий судебной системы предает идеалы основателя «Ликуда» Менахема Бегина, имя которого Левин проверил в начале своего выступления.

«Нет никаких сомнений в том, что Менахем Бегин отверг бы каждый из разделов плана смены режима в Израиле», — сказал Саар.

Лидер Лейбористской партии Мейрав Михаэли обвинил коалицию в том, что она ведет себя как «мафия», и добавил: «Правые избиратели, это не то, за что вы голосовали, не то, что они лишили вас защиты, которую дает вам Верховный суд».

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что Нетаниягу не имеет права демонтировать правовую систему в Израиле. Бени Ганц заявил, что он не может быть «частью экстремистского правительства, которое нанесет вред системе правосудия».

Курсор писал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.

Как сообщал Курсор, бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Наша редакция также писала, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.