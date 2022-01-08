Названы условия для въезда Израиль тех, кто привился Спутником V

Напомним, что этот препарат не зарегистрирована в ВОЗ или Европейском агентстве EMA.

Министерство здравоохранения Израиля разрешил людям, привитым российской вакциной Спутник V въезжать на территорию Израиля.

Об этом сообщает минздрав Израиля.

Однако таким людям необходимо выполнить несколько условий. В первую очередь речь идет о серологическом тесте, который должен быть сделан на территории Израиля. Результат должен показать положительный результат.

Но даже после этого им придется дождаться негативного результата теста на коронавирус на третий день прилёта.

Кроме того, Израиля признает все вакцины, которые признала ВОЗ. Это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и Johnson&Johnson.

При этом приезд в Израиль должен осуществляться раньше, чем за 14 дней с даты получений второй или третьей прививки.

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