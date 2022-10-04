Йом-Кипур: израильтянам напомнили, как будет работать общественный транспорт

В канун Судного дея (Йом-Кипур) общественный транспорт в Израиле заканчивает работу раньше обычного.

Сегодня, 4 октября, поезда будут ходить до 13.00. Количество междугородних автобусов будет сокращаться с 13.30, а полностью движение прекратиться в 15.00.

После окончания поста движение автобусов начнется в 20.30.

Аэропорты Израиля, включая Бен-Гурион, останавят работу на сутки. Особый режим вступит в действие сегодня, 4 октября, в 13:55, и завершится 5 октября день в 22:30. Отправление первого рейса после окончания поста запланировано на 23:30.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Так, силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.

Напомним, что десятки тысяч верующих евреев приняли участие в последних перед Йом-Кипуром молитвах – «Слихот» («Просьбах о прощении») у Стены плача.

Еще мы сообщали, что министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете Israel Hayom.