Йом-Кипур: Лапид показал впечатляющее фото массовой молитвы у Стены плача

Десятки тысяч верующих евреев приняли участие в последних перед Йом-Кипуром молитвах – «Слихот» («Просьбах о прощении») у Стены плача. Площадь у стены, окрестные улицы и переулки были заполнены молящимися до отказа.

«Десятки тысяч верующих пришли вчера на площадь Западной стены на вечер прощения. Я хотел бы поблагодарить израильскую полицию и силы безопасности за их точные оценки и отличную работу по обеспечению безопасности верующих», — написал премьер-министр.

עשרות אלפי מתפללים הגיעו אתמול לרחבת הכותל לערב סליחות.

אני מבקש להודות למשטרת ישראל וכוחות הבטחון על ההערכות המדויקת והעבודה המצוינת למען בטחון המתפללים. pic.twitter.com/OEGus9d6jY — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) October 4, 2022

«Это напряженные дни, и сотрудники силовых структур работают без перерыва в сложных условиях. От имени граждан Израиля я посылаю доброе приветствие всем солдатам и полицейским, силам безопасности и их семьям и желаю всему народу Израиля мирных праздников», — добавил Лапид.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Так, силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.

Еще мы сообщали, что министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете Israel Hayom.