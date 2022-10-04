Ганц: Нетаниягу должен извиниться перед государством Израиль

Бени Ганц заявил, что «основной урок — не страдать грехом высокомерия — ни на политическом уровне, ни на высоком военном уровне».

Министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете Israel Hayom.

«Он должен был извиниться перед Государством Израиль. Он должен был предотвратить выборы, сохранить правительство единства, позаботиться о бюджете, позаботиться о стабильности — он этого не сделал», — сказал Ганц.

Кроме того, министр обороны отверг утверждение Нетаниягу о том, что соглашение о морской границе с Ливаном является предвыборным захватом. По его словам, «это соглашение, над которым работали годами. Нетаниягу был премьер-министром, когда начались его обсуждения».

«Штайниц продвигал его как министр энергетики, и теперь мы достигли финишной черты. Он оставляет это за пределами политического поля и не играет на руку Насралле, который заинтересован в том, чтобы иметь здесь доказуемое достижение», — добавил министр.

«Формирующееся соглашение по своей сути является экономическим соглашением. Его основные пункты будут так или иначе прозрачно донесены до общественности, если оно действительно будет подписано. Естественно, представить их, пока идут переговоры, невозможно. Помимо экономического аспекта, соглашение также имеет значение для безопасности, если оно будет подписано. В краткосрочной перспективе оно поднимет порог сдерживания, а в долгосрочной перспективе может снизить зависимость Ливана от Ирана и влияние Ирана», — отметил Ганц.

Ранее Курсор писал, что один из последних опросов показал, что у Нетаниягу нет необходимого большинства. «Еврейский дом» Айелет Шакед все еще не может переступить порог, оставив правых без большинства.

Курсор сообщал, что заместитель премьер-министра Нафтали Беннет выразил сомнения по поводу соглашения, формируемого между Израилем и Ливаном о морской границе между странами.

Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

Напомним, что Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.