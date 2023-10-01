К потребителям алкоголя обратились с важным предупреждением

Женщину, проживающую в Хайфе, нашли несколько дней назад в тяжелом состоянии после употребления поддельного алкоголя.

Женщину около 40 лет, проживающую в Хайфе, нашли несколько дней назад в тяжелом состоянии после употребления поддельного алкоголя. Ее направили в больницу Рамбам с неврологическим повреждением.

Как пишет Maariv, она госпитализирована в отделение реанимации, ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После получения результатов лабораторных исследований выяснилось, что она употребила метанол – токсичное и очень опасное вещество, способное вызвать слепоту, поражение других систем и даже смерть.

Вещество вредит центральной нервной системе, а процесс его распада в организме также представляет дополнительную опасность для тех, кто употребляет это вещество.

После получения лабораторных результатов об обнаружении метанола в бутылке коньяка, продаваемого в районе Хайфы, о случае сообщили в министерство здравоохранения и полицию. В то же время в отделениях неотложной помощи в этом районе распространили предупреждение, чтобы они повысили бдительность на случай поступления новых больных.

«На первый взгляд, симптомы очень запутанные, и очень трудно диагностировать такие случаи без исследования самого вещества, — объяснил доктор Ассаф Миллер, директор отделения внутренней интенсивной терапии больницы «Рамбам», где находится женщина. — Разрыв между низким уровнем алкоголя в крови и симптомами, соответствующими состоянию опьянения или алкогольному отравлению, может указывать на употребление поддельного алкоголя. Симптомы, указывающие на почечную недостаточность, проблемы со зрением или другие неврологические нарушения, также могут указывать на это, но без лабораторного подтверждения, это неуловимый диагноз. В данном случае пациент прибыл в отделение неотложной помощи с бутылкой, из которой она пила».

По словам доктора Яэли Лурии, директора Национального института информации об отравлениях при Рамбаме, «на данный момент это единичный случай».

«Но время от времени нам встречаются серии подобных случаев в разных частях страны. Поставщики поддельного алкоголя, которые распространяют свой товар в определенном районе, наносят серьезный, порой необратимый ущерб неосторожным потребителям алкоголя», — отметила доктор.

«Потребители алкоголя должны следить за тем, чтобы приобретать бутылки известных брендов в местах, отведенных для продажи алкоголя, чтобы крышка бутылки была запечатана, а цена соответствовала стоимости продукта и не была подозрительно дешевой. Следует отметить, что метанол невозможно определить по запаху, вкусу или цвету во время питья и что, к сожалению, это становится ясно только постфактум", - добавила она.

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