Кабинет министров утвердил план, предполагающий увеличение рабочей силы в сфере высоких технологий

План предполагает введение новых программ во всех школах с упором на технические и цифровые навыки.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Помимо этого, в его рамках предполагается добавление 4,5 тысяч технических работников из арабского сектора и 2,5 тысяч из ультраортодоксального сектора, найм технических работников из зарубежных стран (в том числе тех, кто имеет право в соответствии с Законом о Возвращении, и иностранных специалистов). Также ведутся работы по увеличению числа студентов вузов, изучающих сферу технологий.
«Мы стремимся резко укрепить израильский рынок высоких технологий. Высокотехнологичное образование с раннего возраста, а также расширение представительства и ролей – важные шаги. Это правильно с моральной точки зрения и правильно с экономической точки зрения», – рассказал премьер-министр Яир Лапид.
По словам министра образования Ифат Шаша-Битона, ознакомить «детей детсадовского возраста с инновациями, технологиями и разговорным английским языком», а также новый план для средних школ важны для того, чтобы упомянутая область была более доступной «для всех израильских детей». Также это должно сократить существующие проблемы и создать равные возможности.
Ранее мы рассказывали, что партия Смотрича и Бен-Гвира пополнилась новым членом.
Также «Курсор» сообщал, что Лапид намерен остановить «ядерную сделку» и предотвратить снятие санкций с Ирана.
Помимо этого, впервые в истории Израиля женщину арестуют за то, что она отказалась разводиться с мужем.