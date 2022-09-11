Кабинет министров утвердил план, предполагающий увеличение рабочей силы в сфере высоких технологий

В Израиле Кабинет министров утвердил новые правительственный план по увеличению технической рабочей силы, где будет делаться упор на найм в недостаточно представленных харедимских и арабских секторах.

План предполагает введение новых программ во всех школах с упором на технические и цифровые навыки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Помимо этого, в его рамках предполагается добавление 4,5 тысяч технических работников из арабского сектора и 2,5 тысяч из ультраортодоксального сектора, найм технических работников из зарубежных стран (в том числе тех, кто имеет право в соответствии с Законом о Возвращении, и иностранных специалистов). Также ведутся работы по увеличению числа студентов вузов, изучающих сферу технологий.

«Мы стремимся резко укрепить израильский рынок высоких технологий. Высокотехнологичное образование с раннего возраста, а также расширение представительства и ролей – важные шаги. Это правильно с моральной точки зрения и правильно с экономической точки зрения», – рассказал премьер-министр Яир Лапид.

По словам министра образования Ифат Шаша-Битона, ознакомить «детей детсадовского возраста с инновациями, технологиями и разговорным английским языком», а также новый план для средних школ важны для того, чтобы упомянутая область была более доступной «для всех израильских детей». Также это должно сократить существующие проблемы и создать равные возможности.

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