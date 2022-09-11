Впервые в истории Израиля: женщину арестуют за отказ развестись с мужем

Впервые в истории Израиля раввинский суд распорядился арестовать женщину за отказ развестись с мужем.

Об этом пишет телеграм-канал «Люди в черном» со ссылкой на ивритоязычные СМИ.

Женщина долгое время отказывалась давать развод мужу, то есть получить разводное письмо (гет). Перед арестом она заперлась в собственной квартире. Многочисленные попытки уговорить ее ни к чему не привели, после чего в дело вмешалась полиция.

В СМИ сообщают, что до сих пор крайняя мера (арест) за отказ в разводе применялась только к мужчинам.

Ордер на арест был подписан главой высшего раввинского суда, главным ашкеназским раввином Израиля Давидом Лау.

Ранее Курсор писал, что в Израиле ревнивый мужчина своеобразно наказал свою неверную возлюбленную. Отмечается, что владелица белой машины изменила своему мужу и тот в отместку изрисовал ее авто.

Напомним, что суд в Лоде впервые в истории Израиля распорядился зарегистрировать брак, заключенный по видеосвязи. За таким решением стоит партия НДИ. Данное постановление позволит многим парам, не имевшим ранее возможности вступить в брак в Израиле, пожениться, не покидая границ государства Израиль.