Кабмин одобрил строительство новых поселений в Иудее и Самарии

Решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Кабинет министров Израиля одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии.

Об этом информирует Jewish Press.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Поселения, одобренные Кабинетом министров: Авигаил, Асахель, Шахарит, Гиват-Арнон, Гиват-Харель, Гиват-Хароэ, Малахей-ха-Шалом, Мицпе-Йехуда, Бейт-Чогла и Сдей-Боаз.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.

Также Курсор сообщал о том, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.