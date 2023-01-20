Кабмин рассмотрит вопрос об отставке Дери

Чиновники от партий ШАС и Ликуда сообщили о вероятной отставке Арье Дери после решения Верховного суда.

Об этом сообщает israelinfo.

Премьер-министр обязан объявить о своем намерении уволить министра за 48 часов, согласно нормам закона. В воскресенье отставка будет рассмотрена в кабинете министров.

Известно, что Дери отказался от места спикера и претендует исключительно на должность заместителя премьер-министра. Для этого правительство Нетаниягу должно самораспуститься и снова собраться. При этом, вероятнее всего, его назначение будет вновь отменено в БАГАЦе.

Суд может признать условную судимость Дери за налоговое правонарушение в прошлом году «аморальным поступком», и тогда он не сможет занимать какую-либо государственную должность в течение семи лет. Поэтому вероятно, что Дери автоматически перестанет быть депутатом Кнессета и получит еще большее понижение.

Правительство может рискнуть ускоренно принять законы против БАГАЦа, а после этого назначать Дери, куда он захочет. Но даже источники в ШАС говорят, что этот путь желателен, а “Дери знает, чего хочет”. Его популярность в ШАС велика. Если встанет такая необходимость, то Нетаниягу будет рассматривать возможность того, чтобы Дери стал «наблюдателем» в военно-политическом кабинете, группе высших министров, которым поручено принимать важные государственные решения.

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