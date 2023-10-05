Как молодое поколение Израиля относится к ЦАХАЛу — результаты важного исследования

Мотивация служить в ЦАХАЛе относительно стабильна.

Поколение 90-х годов, поколение Y и поколение Z выросли в другой реальности, чем предыдущие поколения. Многие из них пришли в мир изобилия, в процветающую страну, которая во многих областях стала преуспевающей державой, а в некоторых областях даже мировым лидером. Отсюда у молодых людей может возникнуть совершенно другое восприятие ЦАХАЛа, и исследователи решили изучить этот вопрос.

Исследование, о котором сегодня сообщило издание Israel Defence, обнаружило, что молодежь, которая выросла в другой реальности, как уже упоминалось, до сих пор воспринимает ЦАХАЛ как «племенной костер», а службу в ЦАХАЛе — как обязательство.

И это несмотря на то, что мотивы у многих изменились: у многих они стали личными, с намерением создать карьеру на будущее, самореализоваться или заняться волонтерской деятельностью на благо общества.

Исследование указывает на некоторые особенно интересные результаты, например, на взаимосвязь между переменными.

Установлена ​​положительная связь между видом военной службы отца и родом службы, на которую направляются его дети. Была также обнаружена положительная связь между типом услуг матери и уровнем волонтерской деятельности детей в обществе.

Установлено, что в периферийных населенных пунктах наблюдается повышение мотивации к боевой службе в ЦАХАЛ, а в центральных - стабильность.

Как уже упоминалось, исследование показало, что семейный мотив статистически значим на очень высоком уровне.

Также исследовалось осознание угрозы молодежью в отношении аспектов безопасности. Так, молодежь определила, что в последнее десятилетие уровень угрозы для страны со стороны внешних врагов и террористов высокий. Они определили уровень угрозы в среднем более 4,5 по шкале от 1 до 6. Такое восприятие указывает на то, что молодежь осознает угрозу, и ее уровень влияет на вопросы вербовки в ЦАХАЛ.

Подводя итоги исследования, автор статьи написал, что можно сказать, что мотивация службы в ЦАХАЛ относительно стабильна, хотя и колеблется, но находится под влиянием чувства угрозы и традиций военной службы в семье.

Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо динамичных социальных процессов в Израиле молодежь находится в относительно стабильных ценностных тенденциях, которые отражают систему балансов между национальными ценностями и демократическими ценностями.

Курсор писал, что ЦАХАЛ публично ответил на антиизраильский выпад Хаменеи в Twitter.