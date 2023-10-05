Как молодое поколение Израиля относится к ЦАХАЛу — результаты важного исследования

Поколение 90-х годов, поколение Y и поколение Z выросли в другой реальности, чем предыдущие поколения. Многие из них пришли в мир изобилия, в процветающую страну, которая во многих областях стала преуспевающей державой, а в некоторых областях даже мировым лидером. Отсюда у молодых людей может возникнуть совершенно другое восприятие ЦАХАЛа, и исследователи решили изучить этот вопрос.
Исследование, о котором сегодня сообщило издание Israel Defence, обнаружило, что молодежь, которая выросла в другой реальности, как уже упоминалось, до сих пор воспринимает ЦАХАЛ как «племенной костер», а службу в ЦАХАЛе — как обязательство.
И это несмотря на то, что мотивы у многих изменились: у многих они стали личными, с намерением создать карьеру на будущее, самореализоваться или заняться волонтерской деятельностью на благо общества.
Исследование указывает на некоторые особенно интересные результаты, например, на взаимосвязь между переменными.
Установлена положительная связь между видом военной службы отца и родом службы, на которую направляются его дети. Была также обнаружена положительная связь между типом услуг матери и уровнем волонтерской деятельности детей в обществе.
Установлено, что в периферийных населенных пунктах наблюдается повышение мотивации к боевой службе в ЦАХАЛ, а в центральных - стабильность.
Как уже упоминалось, исследование показало, что семейный мотив статистически значим на очень высоком уровне.
Также исследовалось осознание угрозы молодежью в отношении аспектов безопасности. Так, молодежь определила, что в последнее десятилетие уровень угрозы для страны со стороны внешних врагов и террористов высокий. Они определили уровень угрозы в среднем более 4,5 по шкале от 1 до 6. Такое восприятие указывает на то, что молодежь осознает угрозу, и ее уровень влияет на вопросы вербовки в ЦАХАЛ.
Подводя итоги исследования, автор статьи написал, что можно сказать, что мотивация службы в ЦАХАЛ относительно стабильна, хотя и колеблется, но находится под влиянием чувства угрозы и традиций военной службы в семье.
Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо динамичных социальных процессов в Израиле молодежь находится в относительно стабильных ценностных тенденциях, которые отражают систему балансов между национальными ценностями и демократическими ценностями.
Курсор писал, что ЦАХАЛ публично ответил на антиизраильский выпад Хаменеи в Twitter.