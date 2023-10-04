ЦАХАЛ публично ответил на антиизраильский выпад Хаменеи в Twitter

Хаменеи заявил об «умирающем сионистском режиме». ЦАХАЛ ответил главе Ирана.

Вчера верховный лидер Ирана Али Хаменеи написал в Twitter, что «сионистский режим умирает», и не остался без внимания ЦАХАЛа.

Твит Хаменеи собрал множество комментариев израильтян, которые в большинстве своем троллили и высмеивали главу Ирана за его очередные выдумки в адрес еврейского государства.

Официальный аккаунт АОИ репостнул твит Хаменеи, прикрепил к нему фото с израильскими солдатами и написал: «Мы все еще здесь. Стоим вместе!»

Отметим, что слова Хаменеи про «умирающий сионистский режим» — это выдержка из его вчерашнего телеобращения, в котором он предостерег исламские страны от нормализации отношений с заклятым врагом Тегерана Израилем. Он назвал такие планы «авантюрой», которая «обречена на провал».

«Исламская Республика твердо верит, что правительства, в повестке дня которых стоит игра по нормализации отношений с сионистским режимом, окажутся в опасности, — заявил Хаменеи группе мусульманских послов и участникам мероприятия исламского единства в Тегеране во вторник. — Этот режим умирает, и эти государства делают ставку на проигравшую лошадь».

84-летний священнослужитель заявил, что вражда Израиля не заканчивается на Иране. Он сказал, что еврейское государство «переполнено ненавистью и гневом против всех стран, находящихся рядом с ним, включая Египет, Сирию и Ирак».

Хаменеи подтвердил поддержку Тегераном палестинских группировок, предсказывая, что «их борьба увенчается успехом» и что Израиль «будет изгнан с корнем группами сопротивления со всего региона».

Курсор писал, что Нетаниягу высказался о влиянии Ирана на договор с Саудовской Аравией.