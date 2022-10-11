Как распознать израильские фрукты и овощи в супермаркете: советы экспертов

Закон, обязывающий указывать страну происхождения развесных сельскохозяйственных продуктов, еще не принят, поэтому министерство сельского хозяйства решило опубликовать руководство, которое поможет различить местную и импортную продукцию.

Цель инициативы – обеспечение прозрачности в отношении происхождения фруктов и овощей и предоставление израильской общественности возможности осознанно выбирать продукты, сообщает портал Детали.

Отмечается, что если присутствуют листья, то это израильская продукция. Если у помидора сохранились листики, у ананаса есть розетка из листьев, у огурца – остаток цветка, они выращены в Израиле.

Если наклейки нет либо надпись на наклейке сделана на иврите, то это израильская продукция. Если надпись на иностранном языке – импортная. Развесной чеснок – израильский.

«Огурцы и перец импортируют в Израиль в течение всего года, чтобы восполнить нехватку в периоды дефицита на рынке, но, взглянув на коробки под полкой в ​​супермаркете, можно понять, произведены они в Израиле или импортированы. Продукция исключительно израильского происхождения: финики, гранаты, вигна (спаржевая фасоль), лук-порей, свекла, тыква бутылочная», — говорится в материале.

Издание напоминает, что законопроект об обозначении страны происхождения развесной сельхозпродукции был принят в первом чтении при поддержке депутатов кнессета от всех фракций. В настоящее время он ожидает следующей парламентской сессии для принятия во втором и третьем чтениях. При этом на упакованной сельскохозяйственной продукции страна происхождения уже указывается в соответствии с законом об упаковке фруктов и овощей, грибов, меда и рыбы.

Также сообщается, что опрос, проведенный министерством сельского хозяйства в марте этого года, показал, что большая часть жителей Израиля (63%) предпочитают местную сельскохозяйственную продукцию. Основной причиной, названной респондентами, было желание поддержать израильское сельское хозяйство и фермеров.

«56% опрошенных готовы платить больше за израильскую сельскохозяйственную продукцию. Только 3 процента респондентов предпочитают импортную сельскохозяйственную продукцию, главным образом из-за цены», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, крупнейшие импортеры предупредили о скором подорожании продуктов.

Напомним, мы сообщали, что суверенный фонд благосостояния Израиля вырос до 2 млрд шекелей.