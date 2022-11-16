Какие овощи и фрукты больше всего подорожали в Израиле в октябре

В Израиле продолжает наблюдаться рост цен, с начала 2022 года они выросли почти на 4,9 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А инфляция в стране составила 5,1 процент.

Такие данные опубликовало Центральное статистическое бюро.

В октябре повышение цен немного замедлилось, однако, согласно данным, стоимость некоторых овощей и фруктов существенно поднялась. По отношению к сентябрю 2022 года цены выросли на 4,1 процент.

Среди овощей «лидером» подорожания стали баклажаны, их стоимость выросла аж на 15,4 процента, далее в списке идут помидоры — на 13,1 процент, перец — на 8,7 процента и кукурузные початки – на 7,4 процента. Также подорожали репчатый и зеленый лук на 7 процентов, а еще морковь и бататы. А цена на огурцы снизилась на 3,6 процента, как и цветной капусты — на 1,8 процента.

Что касается фруктов, что больше всего подорожал виноград — на 21,4 процента, еще в цене выросли на 11,7 процента киви и на 8,5 процента дыня. Стоимость на апельсины, персики и манго также выросла. А авокадо упало в цене сразу на 10,6 процентов.

Кроме этого, в октябре также подорожала свежая курица, ее стоимость выросла на 8,7 процента, а еще рыба — на 3,8 процента и замороженная говядина — на 2,5 процента.

«Курсор» писал ранее, что компания «Тнува», которая является крупнейшим поставщиком молочных продуктов в Израиле, объявила о скором повышении цен на некоторую продукцию и объяснила, с чем связано подорожание.

Еще мы писали, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» с 1 ноября повысила цены на бумажные изделия.