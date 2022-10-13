Какому израильскому городу грозит «пузырь» на рынке недвижимости

По мнению аналитиков UBS, цены на жилье в городе выросли без всякой связи с реальными доходами населения.

Аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS включил израильский Тель-Авив в список городов, где высока вероятность образования «пузыря» на рынке недвижимости.

Об этом сообщает UBS.

Согласно выводам банка, большой риск возникновения «ценового пузыря» наблюдается в Торонто, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Мюнхене, Гонконге, Ванкувере, Амстердаме и Токио.

Что касается Тель-Авива, то в этом году он поднялся на 8-е место в рейтинге, войдя тем самым в топ-10 городов, подтвержденных риску возникновения пузыря. Согласно прошлогодним данным, Тель-Авив занимал 17-е место, недвижимость в городе была переоценена, но в пузырь не превратилась.

В этом году, как отмечается в отчете, цены в городе выросли без всякой связи с реальными доходами населения. Также в 2022 году с ростом учетной ставки увеличилось число владельцев банковских счетов, которые затрудняются с возвратом ипотечной ссуды (+18% по сравнению с прошлым годом), использованной для приобретения квартиры в крупнейшем мегаполисе Израиля.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле хотят реформировать рынок жилья и начать продажу земельных участков для строительства многоквартирных домов, которые будут сдаваться в долгосрочную аренду.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве продали 3-комнатную квартиру за баснословную сумму.