Даже без паркинга: в Тель-Авиве продали 3-комнатную квартиру за баснословную сумму

Квартира стоимостью почти 5 миллионов шекелей находится в доме проекта THE CUBE по адресу Нахалат-Бинямин 96-98. Это угловая квартира с балконом по периметру, в которой есть две спальни с двумя ванными комнатами и туалетами.

Трехкомнатная квартира в Тель-Авиве площадью около 70 квадратных метров была недавно продана почти за 5 миллионов шекелей.

Это угловая трехкомнатная квартира площадью около 70 квадратных метров с балконом около 8 квадратных метров. Она находится в доме проекта THE CUBE: здание расположено рядом с бульваром Ротшильда (примерно в 3 минутах ходьбы), параллельно рынку Левински.

Квартира была продана за 4,94 миллиона шекелей: 69,5 тысяч шекелей за квадратный метр.

Квартира расположена на 4-м этаже 6-этажного здания, окна выходят на улицу Нахалат Бинямин. Это угловая квартира с балконом по периметру, в которой есть две спальни с двумя ванными комнатами и туалетами. Те, кто заплатил эту сумму, не получат парковку, потому что паркинга в проекте нет. Ожидается, что он будет сдан только к концу года.

«Курсор» писал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно.

Напомним, суд предотвратил попытку продажи квартир палестинским арабам по заниженным ценам.

Мы также сообщали, что в Израиле наблюдается рекордная инфляция. За последние 12 месяцев цены на материалы для жилищного строительства существенно увеличились на 6,6%, что, как ожидается, приведет к дальнейшему росту цен на жилье в будущем.