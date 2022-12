Катар предостерег ХАМАС от эскалации в Газе во время Чемпионата мира по футболу

Катар оказывает давление на террористические группировки Газы, чтобы они воздержались от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в сфере безопасности в отношениях с Израилем до окончания Чемпионата мира по футболу.

Соответствующее заявление было сделано властями страны-хозяйки Мундиаля на фоне возобновления террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии.

Как известно, посланник Катара в Газе Мохаммад аль-Эмади посетил анклав перед началом турнира, чтобы передать соответствующий месседж ХАМАСу и Палестинскому исламскому джихаду.

Катар является крупным спонсором ХАМАСа — террористической группировки, стремящейся уничтожить Израиль. Хотя принимающая сторона чемпионата мира не имеет дипломатических отношений с Израилем, она открыла свои двери для израильтян на это мероприятие.

Катар стал первым государством Персидского залива, установившим дипломатические отношения с Израилем еще в 1996 году, причем Израиль даже открыл там торговое представительство. Но офис был закрыт местными властями в 2000 году, а отношения между двумя странами официально прекратились в 2009 году из-за израильской военной операции в Газе.

Как сообщал Курсор, трое исследователей из Johns Hopkins Aramco Healthcare, экс-Марсельского университета и Цюрихского университета обнаружили, что болельщики, стекающиеся на Чемпионат мира в Катаре, подвергаются риску заражения ближневосточным респираторным синдромом (БВРС).

В своей статье, опубликованной в журнале New Microbes and New Infections, Джаффар Аль-Тауфик, Филипп Готре и Патриция Шлагенхауф описывают риск, связанный с MERS, и то, что должны делать посетители чемпионата мира, чтобы защитить себя от инфекции.

Также Курсор писал о том, что ни один израильтянин не подал жалобу на плохое обращение в Катаре.