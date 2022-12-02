Ни один израильтянин не подал жалобу на плохое обращение в Катаре – МИД

У Израиля и Катара нет дипломатических отношений, но одним из условий проведения ЧМ-2022 со стороны ФИФА является то, что турнир могут посетить граждане всех стран.

«Ни один израильтянин не жаловался дипломатам, дислоцированным в Катаре, на плохое обращение с ними во время чемпионата мира по футболу, вопреки впечатлению от видеороликов в социальных сетях. Жалоб на враждебное отношение со стороны израильских туристов здесь мы не слышали», — заявила глава делегации МИД в Дохе Ирис Амбор.

Несмотря на то, что у Израиля и Катара нет дипломатических отношений, одним из условий проведения Чемпионата мира по футболу со стороны ФИФА является то, что турнир могут посетить граждане всех стран. Катар согласился допустить в страну небольшую делегацию израильских дипломатов на время игр и на прямые рейсы между Тель-Авивом и Дохой.

За несколько дней до начала чемпионата мира по Ближнему Востоку распространились видеоролики, на которых израильтяне, особенно израильские журналисты, подвергаются преследованиям со стороны болельщиков из арабских стран. Многие показывают людей, выкрикивающих антиизраильские и пропалестинские лозунги и пытающихся помешать репортерам работать.

Несмотря на проявленную некоторыми болельщиками враждебность к Израилю, и хотя она ежедневно контактирует с израильскими журналистами в Катаре на чемпионате мира по футболу, Амбор сказала, что большая часть работы израильских дипломатов до сих пор заключалась в том, чтобы помочь нескольким людям вернуть утерянные паспорта.

По словам Амбор, отсутствие жалоб от приезжих израильтян, вероятно, является признаком того, что кампания МИД «Безопасный чемпионат мира» сработала. Среди рекомендаций этой кампании, которая была доступна на иврите и арабском языке и набрала более 2 млн просмотров, израильтянам не указывать публично, откуда они.

«Мы еще раз подчеркиваем, что мы гости в этой стране, стране, которая не имеет связей с Израилем, стране с особой культурой. Мы должны вести себя так, чтобы уважать их и нас. Думаю, у всех будет безопасный чемпионат мира. Мы рады, что не слишком заняты, а это значит, что люди действительно нас слушали и делают то, что должны», — заявила она.

«С дипломатами обращались «совершенно хорошо. Нас встретили в аэропорту; [Власти Катара] проверяют, все ли у нас в порядке. Это разумно. Они приняли нас, потому что должны были, но они хорошие хозяева. Одна из целей обеспечения того, чтобы израильтяне были желанными гостями на чемпионате мира, — создать непосредственную платформу, на которой страны могли бы узнать друг друга», — сказала она.

Хотя официально ни Израиль, ни Катар не заявили, что это шаг к нормализации, Амбор сказала: «Как дипломаты, наша работа заключается в том, чтобы развивать связи, открывать эти двери и окна и всегда надеяться, что мы сможем построить отношения. Я надеюсь, что это произойдет, но я не могу обещать».

Ранее Курсор писал, что штаб по борьбе с террором просит израильтян не летать в Катар. Уровень угрозы для израильтян, посещающих эту страну, оценен как средний.

Курсор сообщал, что журналист 11-го канала ИТВ Дор Хофман рассказал о двух неприятных ситуациях, в которые он попал в Катаре вместе со своей съемочной группой. По его словам, они заказали такси, но водитель решил высадить их из своего автомобиля, когда узнал, что журналисты родом из Израиля.

Наша редакция писала, что еврейские организации заявили, что, хотя им было обещано иное, Катар не позволит продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу.

Напомним, что представитель делегации Министерства иностранных дел на Чемпионате мира-2022 Алон Лави поделился впечатлениями от пребывания в Катаре, с которым Израиль не имеет дипломатических отношений.