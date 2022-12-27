«Каждому сионисту стыдно»: Лапид выступил с жестким заявлением после принятия скандальных законов в Кнессете

«Закон Дери» и «Закон Смотрича» были приняты в Кнессете рано утром во вторник.

Цель «Закона Дери» состоит в том, чтобы дать возможность председателю ШАС Арье Дери стать министром, поскольку израильский закон не позволяет лицам, приговоренным к тюремному заключению, занимать должности министров в правительстве. «Закон Дери» содержит поправку к этому закону, которая гласит, что если кто-то получает условный срок и фактически не отбывает срок в тюрьме, как это было в случае с Дери, он все равно может стать министром.

«Закон Смотрича» — еще одно положение, которое позволит председателю Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотричу выполнять функции министра в министерстве обороны в качестве координатора деятельности правительства в Иудее и Самарии, не будучи при этом министром обороны.

Яир Лапид сказал после принятия законов: «Еще до того, как оно было официально создано, это правительство запомнится как самое коррумпированное за все время. Премьер-министр находится в процессе судебного разбирательства по делу о тяжких уголовных преступлениях. Преступника, сидевшего в тюрьме и снова судимого, назначат старшим министром, ответственным за ваши деньги. Ответственным за полицию будет назначен преступник, осужденный за поддержку террористической организации. Каждый порядочный сионист, любящий свою страну, стыдится этого правительства».

«Закон Дери является еще одним доказательством слабости Нетаниягу по сравнению с его партнерами-экстремистами. Биби слаб, и Дери знал, что уступит ему так же, как он уступает всем. Солдаты ЦАХАЛа, а также пережившие Холокост и борьба с высокой стоимостью жизни не имеют для них значения», — добавил он.

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