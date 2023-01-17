Каждый пятый ребенок в Израиле голодает — статистика

В Израиле 16% семей и 21% детей живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, в основном в районе Иерусалима, а также на северных и южных окраинах.

Такие данные опубликовал институт национального страхования.

Министр социального благосостояния Яаков Марги заявил: «Это невыносимая ситуация. Я потребую срочного обсуждения этого в правительстве».

Институт национального страхования опубликовал отчет об отсутствии продовольственной безопасности в Государстве Израиль по состоянию на 2021 год. Данные показали небольшое улучшение по сравнению с 2021 годом (16,2%) и с 2016 годом (18,1%).

Пятая часть всех детей живут в условиях постоянной нехватки продовольствия. Отсутствие продовольственной безопасности фиксируется среди арабского населения и среди получателей прожиточного минимума (пособие с гарантированным доходом и пособие по инвалидности).

Среди евреев около 11% в той или иной степени страдают от отсутствия продовольственной безопасности, а среди арабского населения — показатель почти в 3 раза выше, там 42,4% семей страдают от нехватки продовольствия.

Среди ультраортодоксальных евреев было зафиксировано значительное улучшение, но по-прежнему около 19% семей с детьми живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, половина из них (8,5%) — в тяжелой форме.

Среди пожилого населения почти 13% страдают от недостатка правильного и сбалансированного питания. В домохозяйствах из двух кормильцев насчитывается около 156 тысяч малообеспеченных семей, 10% из них с двумя работающими родителями. Среди семей с одним родителем это около 40 тысяч нуждающихся семей. Из неполных семей 34% живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности.

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