Киберподразделение сообщает о росте подстрекательства к терроризму в сети

После теракта 22 марта, унесшего жизни четырех израильтян в Беэр-Шеве, киберподразделение Государственной прокуратуры получило 5815 запросов от сотрудников службы безопасности на удаление из социальных сетей сообщений, которые подстрекают к терроризму или предположительно поддерживают его.

Киберподразделение заявило, что после первого теракта в этом месяце оно предприняло совместные усилия с органами безопасности по выявлению и удалению публикаций в социальных сетях, которые подстрекают к насилию и террору или восхваляют террористическую деятельность.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно заявлению, количество таких публикаций за последние три недели выросло в геометрической прогрессии, достигнув 800% от обычного объема жалоб.

Представители министерства обороны заявили, что онлайн-подстрекательство играет важную роль в «содействии местным террористическим действиям или подражательным атакам».

Выявив около 3900 жалоб из 5815 полученных, которые нарушают условия использования платформы, на которой они были размещены, подразделение приняло меры, чтобы связаться с соответствующими социальными платформами и контролировать удаление контента.

Подразделение также провело обсуждения с основными платформами, включая Facebook, TikTok, Twitter, YouTube и Telegram, чтобы обеспечить быстрое реагирование на срочные случаи.

По состоянию на среду около 2950 подстрекательских постов были удалены, а 491 ожидали дальнейшего изучения крупными платформами.

Киберподразделение сообщило, что подавляющее большинство жалоб (около 3330) на подстрекательские посты были поданы в Facebook, причем 87% из них уже удалены. Около 770 жалоб было на посты в TikTok, 84% из них были удалены.

В Твиттере удаление подстрекательских сообщений оказалось более сложным: на данный момент удалено только 30% из 980 полученных жалоб.

Редакция Курсора ранее сообщала, что в Тулькарме силы безопасности арестовали разыскиваемого палестинского араба. Сотрудники полиции заметили в толпе протестующих разыскиваемого араба, после чего попытались его арестовать. Однако мужчина начал убегать, из-за чего полиции пришлось открыть огонь по нему.