Кнессет 25-го созыва начинает работу: трансляция церемонии принятия депутатами присяги

Уже с 08:00 новоизбранные депутаты начали съезжаться в Кнессет, осваиваться в своих кабинетах, фотографироваться, а также решать организационные вопросы. Также прошли первые заседания фракций.

Во вторник, 15 ноября, Кнессет 25-го созыва начинает свою работу. На 16:00 запланировано начало пленарного заседания, в ходе которого новоизбранные депутаты принесут присягу.

Уже с 08:00 парламентарии начали съезжаться в Кнессет, осваиваться в своих кабинетах, фотографироваться, а также решать организационные вопросы. Затем прошли первые заседания фракций.

По завершении церемонии состоится прием в Зале Марка Шагала.

После принятия присяги у будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу будет 26 дней для формирования правительства. При необходимости он сможет получить еще 14 дней.

Сразу после выборов лидер «Ликуда» пытался инициировать ускоренную процедуру формирования коалиции, чтобы подписать коалиционные соглашения еще до принятия присяги и до распределения министерских портфелей. Шансы на это изначально были невелики. Таким образом, переговоры о формировании правительства не обещают быть быстрыми и легкими.

Как сообщал Курсор, 3 ноября были объявлены окончательные результаты выборов в Кнессет. «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. Мерец, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что партии «Ликуд» не удастся сформировать новое правительство на текущей неделе. Такое мнение высказали источники в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях.

Так, на данный момент переговоры не продвигаются к завершению, и «о сотрудничестве в поиске решений» речь пока не идет.

«В такой ситуации партия чувствует, что «Ликуд» теряет время, не проводя длительных встреч команд по решению вопросов, что приведет к ситуации детальных договоренностей из-за отсутствия веры в то, что переговоры состоятся», — сказали в «Религиозном сионизме».

Ультраортодоксальные партии также утверждают, что при таких темпах правительство не будет сформировано в среду, если не будут решены «фундаментальные вопросы» — в частности, объемы финансирования учебных заведений.