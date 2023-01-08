Лапид сделал прогноз, когда в государстве пройдут новые выборы

Яир Лапид считает, что вскоре его партия победит на выборах и станет крупнейшей в стране.

Об этом он сказал в интервью Walla!

לפיד: "נתניהו חלש — גם בגלל המשפט שלו וגם כי יש סביבו אנשים שלא סופרים אותו ממטר" | בלעדי, @BenCaspit פוגש את @yairlapid , חלק ראשון https://t.co/fAqwJxLSnI pic.twitter.com/RlifDyGn1t — וואלה! (@WallaNews) January 6, 2023

Отвечая на вопрос журналиста, когда в Израиле могут пройти новые выборы, Лапид сказал: «2024».

Когда журналист спросил, не слишком ли он оптимистичен, Лапид сказал, что «может быть, даже раньше».

Он продолжил: «Те, кто их низвергнет, это они сами, друг друга. Посмотрите на них. Самое поразительное — это абсолютная слабость Нетаниягу. Он не привык и не не умеет быть слабым, но он слаб. Слаб потому, что вокруг него есть люди, которые намного моложе его и уже гораздо более амбициозны, чем он, и даже внутри его партии есть первые трещины. Мы об этом говорим годами, особенно Либерман. Мы не будем сидеть в стороне — ни в Кнессете, ни в судах, ни на улицах, мы будем делать все, что нужно».

«Смотрите, «Еш Атид» сыграла свою роль в этих выборах. Мы получили 24 мандата, мы действуем и думаем как правящая партия, мы принесли результат. У меня нет желания обвинять другие партии и уж точно винить избирателей. Самые опасные психические состояния для политиков — это когда они начинают винить избирателей, которые за них не голосовали. Политика — простая вещь, маскирующаяся под сложную. Так как у власти крайне правые, к власти придет центр, потому что центр умеренный и перед лицом экстремизма умеренные всегда поднимаются. Это принцип маятника. После Обамы пришел Трамп, после Трампа пришел Байден. Я твердо верю в идею правительства перемен, обстоятельства не дали ему шанса, которого оно заслуживает. Оно получит шанс позже», — сказал Лапид.

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Кроме того, старший депутат от Ликуда ужесточил критику в адрес Нетаниягу в новом заявлении.