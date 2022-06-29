Кнессет не будет распущен сегодня, его работа продолжится завтра

В связи с затягиванием процесса роспуска правительства некоторыми партиями, Кнессет не смог завершить свою работу, поэтому в четверг утром его деятельность будет продолжена.

Коалиция не успела распустить Кнессет сегодня до ночи, как изначально планировалось. Работа Кнессета продлена еще до завтрашнего утра.

Законопроект о роспуске парламента застрял в комитете палаты представителей из-за десятков поправок, поданных партиями из разных политических спектров. Исраэль Бейтену и Авода затягивают процесс, чтобы обеспечить принятие закона о метро, а Объединенный список надеется дождаться, пока в конце месяца, то есть завтра, истечет срок действия закона об израильском законодательстве на территории Иудеи и Самарии.

Депутатам Ликуда сообщили, что они могут пойти домой на ночь, но вернуться утром.

Ожидается, что голосование по второму и третьему чтениям законопроекта о роспуске Кнессета состоится в 8 утра в четверг.

Если они пройдут, министр иностранных дел Яир Лапид автоматически станет премьер-министром в полночь в четверг вечером.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.