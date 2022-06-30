Кнессет принял закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с несовершеннолетними

Сегодня депутаты Кнессета приняли множество законов, которые не могли принять в последние месяцы — среди них и закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с несовершеннолетними со стороны сотрудников детских садов и яслей.

Еще одним законом, принятым в «последнюю минуту» после голосования Кнессета о самороспуске, законодатели от коалиции и оппозиции окончательно одобрили закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с несовершеннолетними со стороны несемейных надзирателей.

После ряда громких случаев жестокого обращения с малышами со стороны сотрудников детских садов и яслей в последние годы, закон устанавливает минимальное наказание за такие случаи и увеличивает максимальное наказание до четырех лет тюремного заключения.

Курсор ранее писал, что Кнессет принял закон о признании жертвами терроризма братьев и сестер погибших израильтян. Это позволит родным братьям и сестрам получать те же права, что и супругам, родителям и детям погибших солдат и жертв террора. Также по требованиям этого закона официальные лица будут обязаны уведомлять братьев и сестер о смерти их близких.

Также сообщалось, что Кнессете приняты законы о грантах из-за Omicron и защите жертв сексуального насилия. Депутаты Кнессета утвердили социально значимые законопроекты в рамках общего пакета законопроектов, согласованного до голосования за роспуск парламента и проведение новых выборов.

Наш сайт писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.