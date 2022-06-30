Кнессет принял закон о признании жертвами терроризма братьев и сестер погибших израильтян

Кнессет утвердил закон, согласно которому сестры и братья израильтян, погибших в бою или в результате террористических актов, будут официально признаны государством жертвами терроризма.
Это позволит родным братьям и сестрам получать те же права, что и супругам, родителям и детям погибших солдат и жертв террора. Также по требованиям этого закона официальные лица будут обязаны уведомлять братьев и сестер о смерти их близких.
Кроме того, братья и сестры приобретут право на получение пособий и льгот, их будут приглашать на памятные мероприятия.
«Курсор» писал, что в Кнессете приняты законы о грантах из-за Omicron и защите жертв сексуального насилия. Депутаты Кнессета утвердили социально значимые законопроекты в рамках общего пакета законопроектов, согласованного до голосования за роспуск парламента и проведение новых выборов.
Наш сайт сообщал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.
Редакция писала ранее, что сегодня Лапид проведёт встречу с Герцогом. Встреча пройдет после церемонии обмена между премьер-министром Беннетом и новым премьер-министром Лапидом в 12:30 в ограниченном составе.