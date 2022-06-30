Кнессет принял закон о признании жертвами терроризма братьев и сестер погибших израильтян

Пособия и льготы наравне с родителями и детьми погибших в боевых действиях и терактах отныне будут получать также братья и сестры. Этот закон принял Кнессет в среду, перед роспуском.

Кнессет утвердил закон, согласно которому сестры и братья израильтян, погибших в бою или в результате террористических актов, будут официально признаны государством жертвами терроризма.

Это позволит родным братьям и сестрам получать те же права, что и супругам, родителям и детям погибших солдат и жертв террора. Также по требованиям этого закона официальные лица будут обязаны уведомлять братьев и сестер о смерти их близких.

Кроме того, братья и сестры приобретут право на получение пособий и льгот, их будут приглашать на памятные мероприятия.

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