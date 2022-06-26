Кнессет рассмотрит законопроект «о скорой помощи», включающий льготы для пожилых людей

До своего роспуска правительство намерено поддержать закон «о скорой помощи». Льготы будут предусмотрены для пациентов, доставленных в машинах скорой помощи «Маген Давид Адом», а также для пожилых людей старше 80 лет.

В Комитет по здравоохранению Кнессета передан законопроект, который подготовила депутат от Ликуда Эти Хава Атия. Закон получил поддержку министра финансов Либермана, министра здравоохранения Горовица, а также медицинских организаций и руководителей фондов здравоохранения.

Еще до роспуска правительства он будет рассмотрен в первом чтении на пленуме.

Сообщается, что достигнуты договоренности с Министерством финансов, что пожилые люди старше 80 лет, получающие пособие по уходу на уровне 6, будут иметь право на 50-процентную льготу при возмещении расходов.

Также ожидается, что застрахованные граждане всех возрастов, доставленные в стационары реанимационных отделений на машинах скорой помощи МАДА получат полное возмещение расходов в случае смерти до госпитализации. Сюда относятся и случаи перевода из стационара другой больницы.

Ранее «Курсор» писал, что Кнессет окончательно примет закон о самороспуске в понедельник. Законодатели намерены как можно быстрее принять в окончательном чтении закон о роспуске. В этом заинтересована как коалиция, так и оппозиция.

Редакция писала, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ».