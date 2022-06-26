«Я был поражен»: Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда

В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ».

Депутат Дуди Амсалем, член партии «Ликуд», заявил в недавнем интервью, что «если у нас будет 61 депутат и сможем создать коалицию, то нет никаких проблем, чтобы потом к ней присоединилась партия РААМ».

Об этом пишут в телеграм-канале Израильские трудовые будни.

Его слова удивили общественность.

Глава партии «Ционут Датит» Бецалель Смотрич ответил на заявление Амсалема: «При нас в коалиции не будет поддерживающих террор (РААМ)».

Чуть позже поступило официальное заявление от «Ликуд», опубликованное пресс-службой партии: «Замечания были сделаны вопреки позиции и мнению бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Нетаниягу никогда не соглашался и никогда не согласится на включение РААМ в свою коалицию».

Далее сам Нетаниягу отреагировал на слова коллеги по партии, сказав, что, «в отличие от Лапида, Беннета, Саара, Ганца и Либермана, которые сейчас находятся в правительстве вместе с этими сторонниками террора и ради поддержки которых они продали страну», Ликуд под его руководством никогда не пойдет на сотрудничество с РААМ.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.