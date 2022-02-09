Кнессет в первом чтении принял закон «Об ответственности за ремонт»

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что Кнессет в первом чтении принял закон «Об ответственности за ремонт», согласно которому подрядчик обязан предоставлять минимальную гарантию сроком на 1 год.

Сообщается, что в предварительном чтении прошел закон «Об ответственности за ремонт» депутата Кнессета Михала Шира Матиквы.

По закону, крупномасштабные ремонтные работы обязывают подрядчика по ремонту давать минимальную гарантию в один год.

Депутат Кнессета сказал: «Это важный закон о защите прав потребителей, в эпоху, когда индустрия ремонта набирает обороты, а стоимость жизни стремительно растет, гражданин должен иметь определенный страховой сертификат, который даст ему душевное спокойствие во время и после ремонта».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Минтранс и Минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Министерства транспорта и финансов рассматривают возможность упрощения системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.