Кнессет выделит 80 тысяч шекелей на содержание домов и жены Нетаниягу

Представители финансовой комиссии кнессета приняли законопроект Биньямина Нетаниягу о расширенном финансировании расходов его семьи.

Об этом сообщает «Walla«.

Согласно этой инициативе, государство будет компенсировать затраты на одежду в размере 80 тысяч шекелей, оплачивать расходы на резиденции в Иерусалиме и Кейсарии, а также участие Сары Нетаниягу в зарубежных поездках. Это решение будет действительно до 2026 года. Также в результате просьбы Нетаниягу была увеличена оплата участия его и супруги в правительственных делегациях, конференциях и мероприятиях за рубежом, а штат работников в обеих резиденциях будет удвоен.

Решение было поддержано девятью членами комиссии при четырех голосах против. Речь идет об изменении постановления о заработной плате министров и заместителей министров в основном законе о правительстве, чтобы государственная казна оплачивала расходы Нетаниягу и членов его семьи в их частных резиденциях до конца 2026 года.

В ходе интервью на радиостанции «Решет бет» депутат от партии «Ликуд» Элиягу Ревиво прокомментировал увеличение бюджета на представительские расходы Биньямина и Сары Нетаниягу. Он отметил, что предыдущая сумма (45 тыс. шекелей) была недостаточной и не соответствовала реальным потребностям. По словам Ревиво, никто не желает видеть неопрятно одетую и неухоженную супругу премьер-министра на фото и видеозаписях с официальных мероприятий.

По данным источника, на вчерашнем заседании финансовой комиссии, на котором обсуждалась инициатива по увеличению расходов на семью Нетаниягу, было присутствовало необычно много депутатов партии «Ликуда» — 14 человек и сотрудники его канцелярии. Сегодня спикер кнессета Амир Охана разрешил проведение слушаний в комиссии по этому вопросу за счет времени, отведенного на пленарное заседание.

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