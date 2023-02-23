Нетаниягу, минфин и минобороны согласовали многолетний военный бюджет: важные детали

«Это важное достижение для безопасности Израиля и израильской экономики», — сказал Нетаниягу.

Премьер-министр, министр финансов, министр обороны и военный главнокомандующий в среду вечером согласовали многолетний оборонный бюджет. Об этом говорится в совместном заявлении их ведомств. Они не указали точную сумму финансирования.

В заявлении, сделанном в четверг утром, говорится, что соглашение было достигнуто после «углубленной работы персонала». Эта сумма будет включена в государственный бюджет на 2023-2024 годы, который должен быть утвержден до 28 мая, через шесть месяцев после приведения правительства к присяге.

В новостях 12 канала без ссылки на источник говорится, что оборонный бюджет составил 68 миллиардов шекелей (18,8 миллиардов долларов).

В их отчете говорится, что министерство финансов потребовало, чтобы бюджет составлял около 59 миллиардов шекелей, а оборонный истеблишмент потребовал 70 миллиардов шекелей.

«Соглашением предусмотрены вопросы, касающиеся обязательной службы, усиления и вооружения АОИ, модели карьерной службы, заработной платы кадрового состава и пенсий», — говорится в совместном заявлении.

Как сообщал 12 канал, стороны договорились о компромиссе в вопросе армейских пенсий.

В случае его выполнения это будет первый многолетний оборонный бюджет, принятый с 2015 года.

«Это важное достижение для безопасности Израиля и израильской экономики, многолетний план, который укрепит ЦАХАЛ и обеспечит стабильность и укрепление ЦАХАЛа», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Министр финансов Бецалель Смотрич, который также является младшим министром в министерстве обороны приветствовал соглашение. Отметим, ранее он пригрозил голосовать против государственного бюджета, если ему не передадут полномочия в подразделении министерства обороны, которое курирует гражданские дела в Иудее и Самарии.

«Многолетний план — отличная новость для Армии обороны Израиля, министерства обороны и Государства Израиль. С Божьей помощью этот план позволит ЦАХАЛу сохранить устойчивость и силу Государства Израиль, а также подготовиться к различным вызовам безопасности», — сказал Смотрич.

Министр обороны Йоав Галлант, который поссорился со Смотричем, поблагодарил Нетаниягу и министра финансов за «их партнерство».

«Я приветствую соглашение о многолетнем бюджете, которое позволит укрепить безопасность в период, полный вызовов и рисков. Бюджет позволит Армии обороны Израиля и министерству обороны подготовиться к угрозам, с которыми мы сталкиваемся, и сохранить свой качественный персонал, в котором мы нуждаемся», — добавил он.

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