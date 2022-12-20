Кнессет заморозил голосование, дав Нетаниягу больше времени для приведения коалиции к присяге

Спикер Кнессета Ярив Левин 20 декабря заявил, что Кнессет приостановит всю законодательную деятельность до следующего понедельника, что фактически даст ожидаемому новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу больше времени, чтобы привести к присяге свою коалицию.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Нетаниягу должен до вечера среды уведомить президента Ицхака Герцога о том, что он сформировал правительство. Однако он не готов к тому времени завершить три законодательные поправки, которых требуют его крайне правые и ультраортодоксальные политические партнеры в качестве условий для приведения правительства к присяге.

Хотя ему по-прежнему нужно будет проинформировать президента о том, что он сформировал правительство к вечеру среды, замораживание Кнессета — по-видимому, согласованное как новой оппозицией, так и коалицией — означает, что Нетаниягу не нужно будет приводить к присяге еще почти две недели, до 2 января. Это продлит его законодательную полосу для завершения работы над требуемыми законами перед приведением к присяге своего правительства.

Сообщив Герцогу, что он подписал соглашение со своими ультраправыми и ультраортодоксальными партнерами о формировании правительства, Нетаниягу также должен уведомить об этом спикера Кнессета в соответствии с законодательством.

Левин, близкий союзник Нетаниягу и депутат от его партии «Ликуд», затем должен проинформировать Кнессет, что может произойти только в случае созыва пленума Кнессета. После информирования Кнессета, который теперь будет отложен до следующей законодательной сессии в понедельник, Левин должен созвать пленум в течение семи дней, чтобы привести к присяге правительство.

Перенеся следующую законодательную сессию на понедельник, а не на среду и четверг, Левин фактически выиграл у Нетаниягу еще несколько дней для оказания законодательного давления, хотя это происходит за счет невозможности продвигать законы в течение следующих пяти дней.

«Конечно, Нетаниягу может назначить голосование на более раннюю дату, например, на среду или четверг» на следующей неделе, — сказал Ассаф Шапира, директор программы политических реформ Израильского института демократии.

«Курсор» сообщал, что Шакед заявила, что Слиман должна служить своим избирателям, а не продвигать террористов.