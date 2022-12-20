Шакед заявила, что Слиман должна служить своим избирателям, а не продвигать террористов

Министр внутренних дел Айелет Шакед ответила на критику члена парламента от Хадаш Аиды Тума Слиман, которая обвинила министра в совершении «военного преступления» , депортировав адвоката Салаха Хамури во Францию.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Слиман пытается навредить Израилю, распространяя ложь среди международного сообщества. Хамури — террористка с французским гражданством, которая пыталась убить израильтян и была депортирована в соответствии с международным законом. Слиман должна сосредоточиться на служении своим избирателям, а не поощрении террористов», ‒ заявила Шакед.

«Курсор» сообщал, что ООН назвала депортацию террориста во Францию «военным преступлением Израиля«.