Король Иордании сделал предупреждение правительству Израиля

Лидер страны-соседа утверждает, что «многие люди в Израиле обеспокоены не меньше нас».

Король Иордании Абдалла II предупреждает новое израильское правительство, чтобы оно не пересекало «красные линии» Иордании в отношении святых мест Иерусалима.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

У Абдалла спросили, считает ли он, что статус-кво в Иерусалиме и роль Иордании находятся под угрозой.

«У вас всегда есть те люди, которые будут пытаться продвигать это, и это вызывает беспокойство. Если люди хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы. Мне всегда нравится верить, что давайте посмотрим на стакан, как на наполовину полный, но мы установили красные линии, и если люди захотят продвинуть эти красные линии, мы с этим разберемся. Многие люди в Израиле обеспокоены не меньше нас», — говорит Абдулла, не называя имен.

Отметим, что это обусловлено связью Израиля с соседней Иорданией, которая является хранителем Храмовой горы, что может привести к столкновению с такими политиками Итамар Бен-Гвир, который настаивал на том, чтобы Израиль утвердил свой суверенитет над Иерусалимом.

Бен-Гвир и другие члены альянса «Религиозный сионизм-Оцма Иегудит» уже давно настаивают на изменении статус-кво, в соответствии с которым только мусульмане могут поклоняться на территории комплекса, в то время как евреи могут посещать самое святое место иудаизма, но не молиться там.

Ранее член террористической организации ХАМАС Халил аль-Хайя предостерег новое израильское правительство от действий в отношении Храмовой горы. По его словам, террористы не позволят разделить мечеть Аль-Акса, а также они следят «за сионистским врагом».

«Курсор» сообщал, что в тюремной службе высказались о переводе палестинских заключенных в тюрьмы Иордании.

Помимо этого раввин Стены Плача заявил, что евреям не нужно одобрение, чтобы находиться в Иерусалиме.