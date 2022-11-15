Коалиционные переговоры: США обратились к Нетаниягу

США просят Нетаниягу назначить таких министров обороны и общественной безопасности, с которыми они могли бы работать.

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу должен назначить на должности министра обороны и министра общественной безопасности политиков, с которыми правительство США может работать.

Об этом сообщила администрация президента Джо Байдена новому премьер-министру Израиля, пишут ивритоязычные СМИ во вторник утром.

Лидер Религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич лоббирует руководящую должность в минобороны, а лидер «Озтмах Иегудит» Итамар Бен-Гвир добивается должности министра общественной безопасности. Смотрич и Бен-Гвир — неоднозначные фигуры, и ранее сообщалось, что США не смогут с ними сотрудничать, если они получат желанные портфели.

Ранее Курсор писал, что СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери.

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