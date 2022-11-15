Первая сессия Кнессета: какой подарок получат депутаты

С января 2023 года зарплата правительства и депутатов увеличится примерно на 4 процента. Такие повышения будут проводиться каждый год.

В среду, 16 ноября, состоится первое заседание нового Кнессета 25-го созыва.

При этом заработная плата депутатов Кнессета, министров, президента и судей увеличится с января этого года примерно на 4% в соответствии с ростом средней заработной платы в экономике.

Новая зарплата депутата Кнессета вырастет на 1810 шекелей и будет составлять около 47 000 шекелей в месяц. Кстати, она не обновлялась в течение последних двух лет из-за эпидемии коронавируса, согласно специальному закону, принятому Кнессетом в 2020 году.

Зарплата министров увеличится на 2027 шекелей. Премьер-министр и спикер Кнессета получат дополнительные 2253 шекеля. Зарплата президента вырастет на 2586 шекелей.

Заработная плата всех чиновников и должностных лиц будет обновляться один раз в год в январе в соответствии с увеличением средней заработной платы за год, предшествующий обновлению.

Ранее Курсор писал, что Герцог предоставил Нетаниягу мандат на формирование правительства.

Также мы сообщали, что Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.

Как информировал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».